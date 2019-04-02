罕見癌病小可仁 父親懷中離世

出生第四天確診罕有心臟病「主動脈狹窄」和罕見癌症第四期神經母細胞瘤的男嬰張可仁，急需接受免疫治療。小可仁父親張俊傑本身是醫生，中大醫學院去年為可仁籌募治療費用，籌得逾千萬元。



可惜踏入二十二個月大前一晚，小可仁昨凌晨約三時在父親懷抱中安睡離世，母親在旁陪伴。可仁父親張俊傑證實：「可仁原定二月中進行抽取幹細胞手術，但其後病情惡化，腫瘤擴散至牙肉及下顎骨，致嘴唇爆裂及不時流血，以嗎啡止痛。醫生立即為可仁加重化療藥物，又提早開始免疫治療，惟病況未有好轉。」



小可仁父續指：「前日可仁病況急轉直下，已無為兒子急救，雖然非常不捨，但唔忍心他再辛苦落去。」張父亦表示：「佢受咗洗，返咗天家」。



