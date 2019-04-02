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麻疹個案增至36宗　機場再多兩員工感染

2019-04-02 列印
　　衞生防護中心昨公佈再多兩名機場員工感染麻疹，今年累計個案增至三十六宗，十六名機場員工中招。男患者為三十七歲行李處理部高級主管，不記得曾否接種麻疹疫苗，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊；二十四歲女患者則擔任乘客服務主任，潛伏期內曾前往深圳，曾接種兩劑麻疹疫苗。兩人皆在機場一號客運大樓工作。

　　衛生防護中心昨日至周四起調整麻疹疫苗接種策略，只為高危群組機場員工打針，惟不少員工不知新安排，來到疫苗站才獲悉不符資格。另醫管局昨日開始先為高風險部門的醫護人員預約注射疫苗。

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