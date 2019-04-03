﻿上水當街行劫 刀匪搶人幣30萬斬斷事主手指

中港夫婦當街遇劫，丈夫被斬甩兩指。兩名事主昨晨由內地回港，欲將人民幣三十萬元拿到換兌店賺取差價，疑行蹤洩露，在上水一間兌換店外被四名持刀賊人截劫，搶走載有款項的背囊，男事主反抗遭刀匪狂斬，兩手指被斬斷，其妻亦受傷。警方接報到場，閃電在元朗拘捕兩名男子，贓款卻去向不明。



遇劫男事主姓管，五十歲，持雙程證；其港人妻子姓寧，四十七歲。據悉，夫婦居於內地，不時透過不同渠道接收大量人民幣，然後攜來香港的兌換店兌換港元，賺取比銀行高的差價。消息稱，夫婦近日從內地集資人民幣二百萬元，分批運來香港，用於兌換。



夫妻疑私運巨款來港



昨早上八時許，夫婦從福田口岸經由落馬洲抵港，登上小巴至上水新發街下車，當時男事主的背囊載有三十萬元人民幣，夫前妻後一同步往新發街與符興街交界的兌換店對開。二人行蹤疑早被賊人洞悉，等候兌換店開門營業期間，四名賊人即乘車趕至，車上三名戴帽及口罩的刀手下車，跑至男事主身旁，以利刀架頸行劫。



男事主疑不甘損失，奮起反抗，其右手中指和食指被斬至幾乎脫落，腳部亦中刀重傷。其妻子企圖保護丈夫，手臂亦被斬傷。三名刀手得手後，攜同裝載三十萬元人民幣的背囊登上由同黨駕駛的私家車，逃離現場。



警員接報到場，將受傷夫婦送院，兩人當時清醒，無性命危險。



事後，警員在元朗洪水橋丹桂村附近垃圾站尋回涉案的背囊，發現內有三把利刀和一頂鴨舌帽，並在垃圾站三百米外尋回懷疑賊人乘坐的車輛，證實該車早前報失。



警拘車手及中介



大埔警區重案組接手調查，昨午在元朗拘捕兩名分別姓王（二十四歲）及姓丁（二十九歲）的疑匪，未尋回贓款，相信兩人為案中的中介人和司機。涉嫌斬人的三名賊人疑挾贓逃去。



消息稱，受傷夫婦報稱剛由內地來港，案發時身上攜有三十萬人民幣。警方現在追查該筆款項是否違法由內地帶來香港。內地對攜帶人民幣出境有嚴格規定，根據法例規定，出入境每人每次不得攜帶超過兩萬元人民幣，或相當於五千美元的外幣現鈔，一經被截獲，可判罰檢獲金額的百分之十至三十罰款；如涉及地下錢莊的嚴重違法行為，可判囚五年或以上監禁，充公款項，及罰款一至五倍。