﻿孔雀石綠桂花魚 荃灣檢最毒樣本

香港有機資源中心公佈一年一度的《香港出售之養殖水產含殘餘污染物的調查報告》，發現五十七個養殖水產樣本中，五個樣本（一個羅非魚、兩個桂花魚及兩個鯇魚）含有禁藥孔雀石綠代謝物，全部來自內地。有專家表示，孔雀石綠難以分解，或增加患癌風險，建議政府加強堵截入口。



香港有機資源中心去年九至十一月派員前往全港十七區一百零三個街市，採購了五十七個食用魚樣本，檢測當中含有的六種重金屬（銻、砷、鎘、鉻、鉛及汞）、孔雀石綠（Malachite Green）和無色孔雀石綠（Leucomalachite Green） 殘餘污染物。結果顯示五個樣本驗出含禁藥孔雀石綠代謝物無色孔雀石綠，均來自內地的常規水產養殖場，殘餘含量介乎每公斤零點七微克至六點九微克。當中一個購自荃灣楊屋道街市的桂花魚樣本含最高殘餘量，每公斤六點九微克。



浸大：食用者增致癌風險



重金屬含量方面，所有樣本均未超出香港規定；但有三個烏頭魚樣本及一個羅非魚樣本被驗出含砷化物，濃度超出中國最高允許量。最高含量的樣本為每公斤一點零五六毫克，是購自東區春秧街的內地常規養殖的烏頭，小童只須每日進食四十三克將會超過每日容許的攝取量。



另外，所有樣本的汞含量並未有超標，但一個購買於大埔街市的內地常規養殖的桂花魚樣本被驗出含最高的甲基汞，每公斤零點零五四毫克，小童每天進食二十八克將會超出每日容許的甲基汞攝取量。



浸大香港有機資源中心總監黃煥忠教授表示，內地對孔雀石綠欠缺監管仍屬嚴重；孔雀石綠難以分解，食用者或增加致癌風險，建議港府加強監控進口水產及設立追蹤系統。他又呼籲家長小心選擇水產，以及避免偏食某一種類，盡量購買有機養殖水產以避免進食受重金屬或受污染的水產。