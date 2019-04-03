﻿自願醫保訂統一標準 坊間保費平貴相差1 . 3倍

自願醫保周一出台，食衞局與業界達成十項最低統一要求，入門版的「標準計劃」為醫療保險市場訂立透明統一的標準。不過，本報發現幾乎一樣的內容，最平與最貴的保費竟相差一點三倍。有保險專家教路，不應只以價格衡量，應以保險公司信譽、服務質素、索償方便、核保嚴謹度來做選擇因素。



自願醫保中的「標準計劃」保障範圍設有十項最低要求，各保險公司的內容幾乎一致，如每日病房及膳食賠償每日七百五十；外科醫生費最高五萬元；非手術癌症治療每年八萬元。但以四十歲男性為例，最貴的三井住友是四千九百一十四元，和最平的保泰人壽二千一百一十二元，兩者相差一點三倍。



然而，並非愈平愈好，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄提醒市民購買自願醫保或轉去自願醫保時，應該有足夠時間審慎考慮，因為供保險是一生的事，轉保也只有一次機會，不要因為現在保險公司推出優惠或比市價更平的價格而倉卒決定，因為政府只對自願醫保的內容有監管，價格則市場自定，保險公司可以每年加價。



市民應考慮保險公司的信譽度、服務質素，核保嚴格度，羅少雄說：「某些公司經常上新聞理賠時和客人拗數，這就是信譽；某些公司以前人壽為主，其公司網站可查，代表他對醫保可能不夠專業，這是服務質素；最後是核保嚴格度，自願醫保是包括不知道的先天病，如十分嚴格的身體檢查，可能某些市民就不能受保。」



另外，中銀集團人壽保險已於本月一日推出標準計劃產品，中銀集團保險有限公司健康保險部副總經理吳美晶表示，未來將推出更多靈活計劃產品，現時已提交相關材料，惟處於審核階段，稍後會做公佈。她指，如客戶需核保，可不必親身前往分行，而可通過電話進行，該行希望今年內推行全電子化。