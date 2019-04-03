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﻿曾偉雄獲任禁毒委員會副主任

2019-04-03 列印
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　　警務處前處長曾偉雄獲委任為國家禁毒委員會新任副主任，曾偉雄周一以該身份與公安部常務副部長王小洪會面（見圖）。王小洪指，曾偉雄在擔任香港警務處處長期間，在打擊犯罪、保護香港民眾安全方面作出了特殊貢獻，希望他利用職業所長，繼續為國家禁毒事業做出貢獻。

　　王小洪稱，國家禁毒委員會研究決定增補曾偉雄為副主任，充份體現了中國政府和警方厲行禁毒的決心，推進全球毒品共治貢獻中國智慧和中國力量。曾偉雄表示，對於國家的委任倍感榮幸，責任重大，將全力以赴，認真履職，堅持走中國特色的毒品問題治理之路，為打贏新時代禁毒人民戰爭貢獻力量。
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