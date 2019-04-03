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﻿刀手兩車夾停的士 狂斬兩乘客

2019-04-03 列印
■其中一名傷者送院治理。
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　　兩名男子昨凌晨消遣後搭的士至九龍塘時，被五名兇徒駕乘兩私家車前後夾停，兩車跳下三名蒙面刀手，擊毀的士車窗強行將兩事主拉出車外狂斬重傷後，乘坐私家車逃去。的士司機其後為兩名乘客報警，兩傷者被送院。

　　現場路邊遺下傷者血跡，警方封鎖現場慢線部份路面及初步調查後，不排除斬人案與黑幫尋仇有關，案件列傷人及刑事毁壞處理，交由九龍城警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。
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