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﻿美股中段跌100點

2019-04-03 列印
　　美國周二股市回軟，杜指中段報二六一五八點，跌一百點；納指則報七八三五點，升六點。

  滙控美國預託證券價格見六十六點○九港元，升零點六四港元；騰訊則見三百六十八點三九港元，升二點三九港元。

  紐約期金報每盎司一千二百九十三點八美元，跌零點四美元；紐約期油則報每桶六十二點三三美元，升零點七四美元。
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