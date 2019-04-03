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公院工作滿三年 社協倡非本地醫生免實習

2019-04-03 列印
■醫委會今日討論放寬通過執業資格試醫生的實習安排。
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　　醫委會今日討論放寬通過執業資格試醫生的實習安排，香港社區組織協會指通過執業資格試的非本地培訓醫生，如在公立醫院工作滿三年便可豁免實習要求，對欲來港工作的海外醫生更具吸引力。

　　據了解，討論方案包括海外醫生在公立醫院執業滿三年，並在執業資格試考獲合格成績，即可免半年實習期；另一方案是考試合格後，須在公院工作五年，才可免半年實習期。

　　社協指，如果按醫學界的建議，在通過執業試後要求在公立醫院工作達五年才豁免的，前後可能要留在公立醫院八年，方案不具吸引力，亦可能因一直未有正式註冊，令他們和其他本地醫生的待遇及晉升機會有差異，因而感到不公平，影響回流決定。



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