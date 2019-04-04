﻿放寬實習四方案全否決 醫委會閂閘 海外醫生港執業難

公營醫院醫生荒嚴重，引入海外醫生，刻不容緩。醫務委員會昨天討論放寬海外醫生來港執業須實習十二個月的要求，四個方案經投票均遭否決，即對實習要求寸步不讓，繼續限制海外醫生來港工作。連醫委會主席劉允怡也形容：「反對力量係幾犀利！」



海外專科醫生即使通過本港執業資格試，亦要實習半年至十二個月。醫管局資料顯示，過去七年僅八名海外醫生成功考獲本地執業試，六人仍在公立醫院工作。外界質疑現行政策缺乏誘因，難以吸引海外醫生來港。昨日醫委會提出之四個放寬方案，均為免實習期而設。



四個豁免十二個月實習期方案分別為：一.於醫管局、衞生署或兩間大學醫學院服務三年，並考畢執業資格試；二.於公院工作三年內考畢執業資格試；三.考取執業試後若繼續於公院或兩間大學醫學院服務三年；四.考取執業試後，繼續於醫管局服務三年。



主席：反對力量犀利



會上二十九人投票，首方案獲十四票支持、十五票反對；第二個方案僅三人贊成、有二十二票反對。方案四獲十二票贊成，但十七票反對，即所有方案遭否決。醫委會主席劉允怡會後稱：「我盡咗力，我要做嘅嘢我做晒。」並形容：「反對力量係幾犀利。」他質疑與會者均承認公院醫生不足：「如果你唔放寬，咁你仲有冇第二個方案？」對於四方案俱被否決，他稱：「要重新返去諗一諗。」



劉稱會上有人提出增加醫科學生，但他形容「遠水難救近火」；至於政府增撥款予以「利誘」，劉認為不可行：「人點可以二十四小時工作？做到咁上下你都做唔到啦！」醫學會會長何仲平指醫生同意豁免實習，但對執行細節存分歧，指與海外醫生均對今次結果感失望。



現時海外醫生在本港行醫，除了參加執業試並完成實習，另一方案為可免試的「有限度註冊」，工作限期三年，但只能受聘於公立醫院或本地兩間大學醫學院，且欠晉升機會。



社區組織協會對醫委會表決感到極度憤怒，指醫生為保護自身利益，罔顧社會需要及巿民生命安危，證明醫生專業保護主義橫行，與公眾利益對立，不利社會發展。身兼香港病人政策連線的醫委會委員林志釉認為，公立醫院人手將持續短缺。