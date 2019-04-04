﻿《逃犯例》被抨引清兵入關 ﻿﻿特首重申堵塞現行漏洞﻿

特首林鄭月娥昨日出席立法會質詢會，就修訂《逃犯條例》遭泛民議員圍攻。民主黨尹兆堅形容林鄭是「吳三桂引清兵入關」，破壞了過去中港法制河水不犯井水的慣例。泛民議員更在議事堂內集體叫囂，立法會主席梁君彥多番警告，才能維持議會秩序。



民主黨議員尹兆堅向特首林鄭月娥稱，大律師公會發聲明批評政府以「堵塞漏洞」為藉口，提出修例《逃犯條例》，是誤導公眾，因所謂的「漏洞」，其實是回歸前中英雙方同意穩定民心的安排，因港人不信任內地司法制度。他質疑港府是借去年發生的台灣殺人案「消費死者」，趁機打開中港引渡缺口，斥林鄭如同「吳三桂引清兵入關」，破壞過去中港法制河水不犯井水的慣例和一國兩制。



林鄭回應指，政府所謂的「漏洞」，並非指回歸前排除設立中港引渡的安排，而是指在今時今日法律體制下，有人會利用地理限制在香港「鑽空子」，合法地逃避移交引渡，稱「修例係填塞咗個空子，唔畀香港成為逃犯天堂」。



泛民議員朱凱廸稱，早前有《基本法》委員會委員指內地已奉行「陽光司法」，但有維權律師已被扣留了三年，最近才在沒有公開審訊下被定罪，其間家人不准探望；另外，三年前在四川有四人因為賣「酒」被控顛覆國家罪，案件拖延至今才開審，朱說：「咁樣嘅中國大陸『陽光司法』係咪無問題、可以放心送人返去受審？」



林鄭回應時稱，每個司法地區都有獨特制度和安排，特區政府不適合評價，「既然話河水不犯井水，咁井水都唔應該犯河水。」她重申港府會依照立法會通過的法例行事，有關法律條文和精神可在法案委員會中另作詳細討論。



指議員詆毀香港



特首回應期間，議會陣線的毛孟靜在座位上大叫「廢話」，梁君彥發出警告。林鄭續回應指：「任何議員去詆毀香港司法制度，詆毀香港無司法獨立，或者話司法獨立係廢話，都係辜負咗香港市民，要求議員反省為何要詆毀、唱衰香港。」言論引起泛民議員不滿，多人站立反駁林鄭，遭主席梁君彥喝止，警告再有人叫囂，會視作「行為極不檢點」並趕出會議廳。



