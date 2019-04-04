政府物業空置逾30萬呎承諾整合用途開放公眾

住宅供應奇缺，但政府持有不少物業空置，在市區面積達二萬八千平方米(逾三十萬平方呎)。財經事務及庫務局局長劉怡翔昨天回覆議員質詢時表示，若物業超出部門需要時，會按機制將物業騰空予其他部門、以商業出租或開放予非政府機構以供公眾使用。有議員批評政府做法離地，並質疑政府做法無異於囤地。







政府在市區有多個空置物業，總樓面面積至少二萬八千平方米，部份空置超過十年，包括中區雅賓利道花園員工宿舍、灣仔加路連山道渠務署分部、旺角洗衣街食環署車廠等。當中最大的是灣仔的機電署綜合大樓高座，有約一萬平方米。而位於市區，用作儲存用途的總樓面面積達到五點二萬平方米。



劉怡翔表示，政府部門需不時檢視轄下物業，確保得到善用，如果超出政府運作所需，可在產業署協助下，出租給非政府機構租用或出售物業。當局會不時檢視物業的用途，包括福利及房屋等，政府未來會以更積極的態度及協調方式，以一地多用的多層發展模式，將未盡其用的政府用地整合。



議員質疑政府囤地



民建聯議員柯創盛轟政府「堅離地」，透露有多個不同政府部門、超過一百平方米的土地空置，當中至少七座空置逾十年，直斥如「大嘥鬼」，質疑政府囤地。



黨友議員劉國勳認為，政府計劃花二百億港元購買物業作社福設施，不如先考慮政府空置物業。 經民聯議員盧偉國指出，政府計劃引入一手樓空置稅，但面對閒置多年的政府物業，卻視若無睹。



劉怡翔回應時強調，政府並沒「離地」或吝嗇空置政府土地。政府處理無需要物業時，已盡量推出項目供社福機構，但有些地方或設施較遠，當局只能提供資訊作鼓勵，現時亦有十億港元基金助社福機構使用有關土地。至於空置稅，劉怡翔說，空置稅並不適合套用在有關方面。



