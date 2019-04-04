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美股中段升84點

2019-04-04 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二六二六三點，升八十四點；納指則報七九二九點，升八十一點。滙控美國預託證券價格見六十六點九七港元，升零點五七港元；騰訊則見三百七八點三五港元，升零點三五港元。紐約期金報每盎司一千二百九十四點五美元，跌零點九美元；紐約期油則報每桶六十二點二八美元，跌零點三美元。

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