美股中段升84點
放寬實習四方案全否決 醫委會閂閘 海外醫生港執業難
公營醫院醫生荒嚴重，引入海外醫生，刻不容緩。醫務委員會昨天討論放寬海外醫生來港執業須實習十二個月的要求，四個方案經投票均遭否決，即對實習要求寸步不讓，繼續限制海外醫生來港工作。連醫委會主席劉允怡也形容...
2019-04-04
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台東5.6級淺層地震 全台及福建多地有震感
台東昨天早上九點五十二分，發生規模五點六有感地震，震央在台東縣延平鄉深度十公里，台東市區三級，過程搖晃不到十秒。台東縣消防局表示，截至目前沒有傳出任何災情。 台灣中央氣象局表示，台東縣發生黎克特制五點六級地震，地震發生在上午九時五十二分，震源在台東縣延平鄉，震源深度十公里，全台灣均有震感，高雄市、屏東縣、嘉義縣錄得最大震度四級。 氣象局地震測報中心表示，今次地震屬淺層地震，是由於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓造成，不排除未來兩星期有規模達五級或以上餘震，地震後土石可能比較鬆軟，提醒清明期間掃墓的民眾要提高警覺。 中國地震台網測定今次地震達五點七級，震源深度十二公里。...
2019-04-04
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非裔出櫃女同志 當選芝加哥市長
美國第三大城芝加哥周二舉行市長選舉決選，結果五十六歲的前聯邦檢察官萊特富特（Lori Lightfoot）脫穎而出，成為芝加哥首位公開出櫃的黑人女市長。這場歷史性選舉主要聚焦經濟平等、種族和槍械暴力等議題。 萊特富特是執業律師，從未參選公職。首次競選公職的她主打改革口號，期望改變芝加哥僵化腐敗的政壇風氣。點票結果顯示，萊特富特以百分之七十四得票率，壓倒性擊敗對手普雷克溫克爾（Toni Preckwinkle），後者得票率只有百分之二十六。 萊特富特勝選後說：「人們希望看到改變。作為航向這個目標的船隻，勢不可擋。」她表示，她以參選對抗強大利益與政治體制，只要大家團結一致，百姓...
2019-04-04
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藍灣半島兩房785萬售
據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，中原高級分行經理李偉寧稱，小西灣藍灣半島5座高層G室，面積457方呎，兩房間隔，望開揚景，以785萬易手，呎價17177元。據悉，買家為用家，購入作換樓，原業主...
2019-04-04
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放射設備商海吉亞擬港上市
傳內地放射治療設備生產商海吉亞（Hygeia）擬來港上市，約籌2億美元。另昨日上市的東正金融（2718）首掛破底跌近一成。 外媒報道，海吉亞最快今年下半年招股，惟上市規模、時間等仍未決定。海吉亞的投資者之一是美國私募基金華平投資（Warburg Pincus），去年底曾傳出將於今年初成立40億規模的中國私募股權基金，投資醫療保健、金融、科技等範疇。海吉亞同時有營運癌症治療醫院，但兩方未有回應傳聞。 東正金融昨日首掛，惟股價低開13%，更一度跌18.6%，收報2.77元，較上市價3.06元跌9.48%，每手1000股，帳面蝕290元。
2019-04-04
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沙柏達 「博」殺格
阿特蘭大今季異軍突起，全因季前加盟的杜雲沙柏達表現一鳴驚人。這名二十八歲哥倫比亞射手目前意甲獨取十九球，本輪前列射手榜次席，同時領軍力爭來季歐聯入場券。該隊主場威力也有保證，今晚聯賽快車可望大勝博洛尼亞，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。 （Now614、654、有線638、無線myTV SUPER 301台周五凌晨3:00直播） 去夏由森多利亞來投的杜雲沙柏達迅速成為阿特蘭大首席射手，本輪意甲前轟入十九球，僅落後前東家鋒將加利亞雷拉於射手榜排第二。相比去季聯賽僅入十一球，這名廿八歲前鋒直言心態決定境界：「我要求自己每年都要進步，這樣才有動力爭取榮譽。」 阿特蘭大瞄準歐聯資格...
2019-04-04
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725ps馬力 DBS霸氣黑武士
英國Aston Martin DBS Superleggera精妙之處，在於你可以十分輕鬆舒適地，去享受725ps馬力V12雙Turbo引擎所提供的強悍快感，它是一輛霸氣非凡的旗艦GT超跑，尤其是這輛...
2019-04-04
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將赴英留學 爭取母女樂 邱淑貞大女晒長腿 陪靚媽撐枱腳
一代女神邱淑貞(豆斗)，同時裝王國I.T揸弗人沈嘉偉於99年結婚後，育有三名千金，其中17歲大女沈月細細個已靚爆鏡，被捧為最索星二代！越大越靚嘅沈月早前處女為父親嘅服裝品牌喺英國時裝周驚艷行騷，撇甩B...
2019-04-04
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巴士的點評——勿小看特朗普連任機會 「奧弗頓之窗」正右移
明年是選舉之年，不但台灣選總統，美國亦進行總統大選。猶記得四年前，特朗普競選總統之時，我與一位美國官員聊天，問起當時看似瘋狂右傾的候選人特朗普，如果當選美國總統，美國政策會有何改變？該官員當堂「O晒嘴」，顯然完全不相信特朗普會當選。事後證明，一個遠在太平洋彼岸的異地人，對黑天鵝的預感，比局內人更準確。 明年美國大選又到，民主、共和兩黨初選亦即將展開。民調顯示，美國喜歡和討厭特朗普的人數各佔一半。討厭特朗普的人，當然不希望他能夠連任，不過，特朗普連任的機會，比這些人的想像中高得多。 光看歷史數據，多數現任美國總統都可以連任。在任總統有很大優勢，既為人民熟悉，又有四年時間去運用...
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馬場浮世繪——陳嘉熙影相僅敗未能開齋
新十磅仔陳嘉熙昨晚差點成功開齋，他在第七場策騎師門的「地大大」力追大熱門的「好好利高」，終點前鬥至叮噹馬頭，最終要憑電眼分勝負，可惜結果飲恨只得亞軍！ 馬場浮世繪
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