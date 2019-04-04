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熒光辣跑女不滿截查 爆粗罵「新丁Sir」

2019-04-04 列印
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　　近日在網上瘋傳多段一名女子疑與友人的談話聲帶及涉事車輛、交通警員照片（見圖）。該名女子疑似不滿被交通警員截停，並要求查車，談話內容中的女子連環「爆粗」。

　　從相片可見懷疑涉事車輛為一輛熒光粉紅雙門跑車，一名年輕女子疑為車主。網上流傳對話內容為一名女子，聲稱曾多次被警察截停並查車的經歷，並非首次發生。她聲稱幾乎每次讓其他車輛先行，就一定會被警察截停，還稱以後只會直行，不會再讓行。

　　該名女子又稱今次截停她的兩名交通警員，其中一名疑為「新丁」。當「新丁Sir」向她表示她的車輛引擎漏油須拖車時，她當場「爆粗」質問是否將她用作教學樣辦。警察則不忘提醒她忘記帶駕駛執照。女子之後仍表示自己十分生氣，但對話顯示兩名警察全程都只是秉公執法。

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