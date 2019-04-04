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外傭獨留少主在家被捕

2019-04-04 列印
　　旺角發生外傭疏忽職守事件，一名外籍女傭，將五歲少主獨留在家，女戶主返家發現報警，警員事後聯絡涉案女傭及調查後，以涉嫌虐兒拘捕女傭。

　　現場為旺角海輝道十號瓏璽一單位，一名三十一歲姓池女子，前晚深夜十一時許返家時，發現三十三歲外籍女傭，將其五歲兒子獨留在家，女傭則不知去向，憤而報警。警員到場及聯絡上涉案女傭調查後，將案件暫列虐兒及拘捕女傭帶署進一步調查，交旺角區刑事調隊第三隊跟進女傭獨留少主在家原因。

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