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消防總隊目墮崖亡 被裁定死於意外

2019-04-04 列印
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　　消防總隊目邱少明「明總」前年三月清晨執勤期不幸失足墮崖，命喪吊手岩。死因庭為殉職消防員展開共五天死因研訊，裁判官高偉雄昨裁定邱少明死於意外。高官認為是一個例子訓示市民，行山前應有充足預備和應選擇正常行山路線，但此教訓代價實在太大。高官又寄語行山人士或會以為「自己做的事自己負責」，不希望同類事件再發生。

　　死者遺孀劉靜瑜(見圖)於結案陳辭中曾提到，希望消防處改善前線人手安排，希望處方購買專門應付攀山行動、防滑功能更佳的鞋，令前線人員能應付崎嶇山路。

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