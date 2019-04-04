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四警涉失職須接受紀律覆檢

2019-04-04 列印
　　獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）昨日推出第二十五期《監警會通訊》，公佈三宗投訴個案，其中兩宗涉及警員「疏忽職守」和「行為不當」的投訴，所有指控證明屬實，四名被投訴警員要接受紀律覆檢，其中一名是去年在旺角街頭截查伍淑怡的軍裝警員。

　　模特兒伍淑怡（Yoyo）去年六月在社交平台指，疑似有警員藉查身份證，向她索取電話和地址等個人資料，之後致電及WhatsApp聯絡，期間聲稱想與她做朋友，又索取照片。疑似警員被指濫用權力取得個人資料及侵犯個人私隱，她事後到警署備案。投訴警察課經調查後，認為證據確切支持指控，將指控歸類為「獲證明屬實」，該警員將接受「紀律覆檢」；而監警會亦同意調查結果。

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