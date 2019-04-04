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燈柱研設攝錄機 打擊交通違例

2019-04-04 列印
　　警方將進行一項試驗計劃，探討以影像分析技術作交通違例事項執法之用。

　　運輸及房屋局局長陳帆表示，正選取合適地點及高度的燈柱設置攝錄機，以影像分析技術用作實際執法，預計試驗計劃可於今年內推行。

　　陳帆表示計劃針對部份較為普遍會導致交通阻塞的罪行，包括車輛在巴士站違例停車及在不准停車範圍違例停車等。視乎籌備工作的進展，預計試驗計劃可於今年內推行。

　　陳帆又指，因應上述測試結果，政府會在顧及技術可行性和成本效益等因素後，積極研究進一步應用相關技術協助警方打擊違例泊車及其他交通罪行。

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