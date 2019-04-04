運輸及房屋局局長陳帆表示，正選取合適地點及高度的燈柱設置攝錄機，以影像分析技術用作實際執法，預計試驗計劃可於今年內推行。
陳帆表示計劃針對部份較為普遍會導致交通阻塞的罪行，包括車輛在巴士站違例停車及在不准停車範圍違例停車等。視乎籌備工作的進展，預計試驗計劃可於今年內推行。
陳帆又指，因應上述測試結果，政府會在顧及技術可行性和成本效益等因素後，積極研究進一步應用相關技術協助警方打擊違例泊車及其他交通罪行。
公營醫院醫生荒嚴重，引入海外醫生，刻不容緩。醫務委員會昨天討論放寬海外醫生來港執業須實習十二個月的要求，四個方案經投票均遭否決，即對實習要求寸步不讓，繼續限制海外醫生來港工作。連醫委會主席劉允怡也形容...
2019-04-04
台東昨天早上九點五十二分，發生規模五點六有感地震，震央在台東縣延平鄉深度十公里，台東市區三級，過程搖晃不到十秒。台東縣消防局表示，截至目前沒有傳出任何災情。 台灣中央氣象局表示，台東縣發生黎克特制五點六級地震，地震發生在上午九時五十二分，震源在台東縣延平鄉，震源深度十公里，全台灣均有震感，高雄市、屏東縣、嘉義縣錄得最大震度四級。 氣象局地震測報中心表示，今次地震屬淺層地震，是由於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓造成，不排除未來兩星期有規模達五級或以上餘震，地震後土石可能比較鬆軟，提醒清明期間掃墓的民眾要提高警覺。 中國地震台網測定今次地震達五點七級，震源深度十二公里。...
2019-04-04
美國第三大城芝加哥周二舉行市長選舉決選，結果五十六歲的前聯邦檢察官萊特富特（Lori Lightfoot）脫穎而出，成為芝加哥首位公開出櫃的黑人女市長。這場歷史性選舉主要聚焦經濟平等、種族和槍械暴力等議題。 萊特富特是執業律師，從未參選公職。首次競選公職的她主打改革口號，期望改變芝加哥僵化腐敗的政壇風氣。點票結果顯示，萊特富特以百分之七十四得票率，壓倒性擊敗對手普雷克溫克爾（Toni Preckwinkle），後者得票率只有百分之二十六。 萊特富特勝選後說：「人們希望看到改變。作為航向這個目標的船隻，勢不可擋。」她表示，她以參選對抗強大利益與政治體制，只要大家團結一致，百姓...
2019-04-04
據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，中原高級分行經理李偉寧稱，小西灣藍灣半島5座高層G室，面積457方呎，兩房間隔，望開揚景，以785萬易手，呎價17177元。據悉，買家為用家，購入作換樓，原業主...
2019-04-04
傳內地放射治療設備生產商海吉亞（Hygeia）擬來港上市，約籌2億美元。另昨日上市的東正金融（2718）首掛破底跌近一成。 外媒報道，海吉亞最快今年下半年招股，惟上市規模、時間等仍未決定。海吉亞的投資者之一是美國私募基金華平投資（Warburg Pincus），去年底曾傳出將於今年初成立40億規模的中國私募股權基金，投資醫療保健、金融、科技等範疇。海吉亞同時有營運癌症治療醫院，但兩方未有回應傳聞。 東正金融昨日首掛，惟股價低開13%，更一度跌18.6%，收報2.77元，較上市價3.06元跌9.48%，每手1000股，帳面蝕290元。
2019-04-04
阿特蘭大今季異軍突起，全因季前加盟的杜雲沙柏達表現一鳴驚人。這名二十八歲哥倫比亞射手目前意甲獨取十九球，本輪前列射手榜次席，同時領軍力爭來季歐聯入場券。該隊主場威力也有保證，今晚聯賽快車可望大勝博洛尼亞，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。 （Now614、654、有線638、無線myTV SUPER 301台周五凌晨3:00直播） 去夏由森多利亞來投的杜雲沙柏達迅速成為阿特蘭大首席射手，本輪意甲前轟入十九球，僅落後前東家鋒將加利亞雷拉於射手榜排第二。相比去季聯賽僅入十一球，這名廿八歲前鋒直言心態決定境界：「我要求自己每年都要進步，這樣才有動力爭取榮譽。」 阿特蘭大瞄準歐聯資格...
2019-04-04
英國Aston Martin DBS Superleggera精妙之處，在於你可以十分輕鬆舒適地，去享受725ps馬力V12雙Turbo引擎所提供的強悍快感，它是一輛霸氣非凡的旗艦GT超跑，尤其是這輛...
2019-04-04
一代女神邱淑貞(豆斗)，同時裝王國I.T揸弗人沈嘉偉於99年結婚後，育有三名千金，其中17歲大女沈月細細個已靚爆鏡，被捧為最索星二代！越大越靚嘅沈月早前處女為父親嘅服裝品牌喺英國時裝周驚艷行騷，撇甩B...
2019-04-04
明年是選舉之年，不但台灣選總統，美國亦進行總統大選。猶記得四年前，特朗普競選總統之時，我與一位美國官員聊天，問起當時看似瘋狂右傾的候選人特朗普，如果當選美國總統，美國政策會有何改變？該官員當堂「O晒嘴」，顯然完全不相信特朗普會當選。事後證明，一個遠在太平洋彼岸的異地人，對黑天鵝的預感，比局內人更準確。 明年美國大選又到，民主、共和兩黨初選亦即將展開。民調顯示，美國喜歡和討厭特朗普的人數各佔一半。討厭特朗普的人，當然不希望他能夠連任，不過，特朗普連任的機會，比這些人的想像中高得多。 光看歷史數據，多數現任美國總統都可以連任。在任總統有很大優勢，既為人民熟悉，又有四年時間去運用...
2019-04-04
新十磅仔陳嘉熙昨晚差點成功開齋，他在第七場策騎師門的「地大大」力追大熱門的「好好利高」，終點前鬥至叮噹馬頭，最終要憑電眼分勝負，可惜結果飲恨只得亞軍！ 馬場浮世繪
2019-04-04