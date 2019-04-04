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兩街市鯇魚樣本含孔雀石綠

2019-04-04 列印
　　食物安全中心昨公佈，粉嶺聯和墟街市及大埔墟街市兩個檔口的兩個鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠。中心發言人表示，分別從粉嶺抽取上述鯇魚樣本檢測，結果顯示，兩個樣本均含微量孔雀石綠，分別為十億分之三和十億分之一點六。食安中心正跟進事件，通知有關檔主停售，又指如有足夠證據，會提出檢控。

　　孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。內地、歐盟、加拿大和美國均禁止向食用魚使用這種化學物質。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在港出售的食物均不能含孔雀石綠。違例者一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。

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