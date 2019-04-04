﻿網上實時批出借貸﻿ ﻿虛擬銀行迎小客戶﻿

金融管理局上周批出首批三個虛擬銀行牌照，本港正式踏入虛銀新時代。金融科技業界普遍估計，虛擬銀行應用區塊鏈以及人工智能，追蹤開戶企業的資金流向，較少人手做風險控制，可吸納以往被大行嫌棄的中小企及小額個人客戶。業界又預計，虛擬銀行掌握客戶交易的實時數據，有利審批借貸及按揭等，日後有望與電子錢包及眾籌平台提供「一條龍」服務，業務更趨多元化。



業界引頸以待的虛擬銀行牌照終於上周批出，首批三個牌照由中銀香港、渣打香港及眾安在線各自組成的合資公司奪得，預計六至九個月內正式開業。局方又表明正積極審批另外五個申請，意味即將有多家虛擬銀行踏入市場。業界料虛擬銀行可彌補小客戶在傳統銀行開戶難的不足，更憧憬在虛銀加持下，可望醞釀多項新式銀行業務。



智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪不諱言，以往普遍不受銀行歡迎存款較少的客戶，例如中小企及外傭，將被虛擬銀行吸納，相信虛銀日後將主力處理較頻密的小額交易。



中大金融科技實務教授陳俊光認同，傳統銀行為求避險傾向「揀客」，惟虛擬銀行要搶佔市場，開戶門檻相對較低，加上履行普及金融的政策目標，即使客戶存款較少，亦不能收取額外費用，有利小客戶開戶。他指，虛銀可在開戶後利用人工智能等科技檢視客戶交易習慣，觀察有否異常。



香港區塊鏈產業協會創始人兼會長王俊文指，虛擬銀行以高新科技應戰，如應用區塊鏈、人工智能等技術，有助審核中小企的貿易融資，「傳統銀行怕中小企的帳目造假，不敢承造按揭貸款，惟虛擬銀行將善用金融科技，自動檢測申請個案的財務資料。」他表示，區塊鏈數據有不可逆轉的特性，銀行亦可對比交易記錄，故數據真實性較高，有助虛擬銀行做好風險控制。



電子支付與虛銀合作 前景無限



樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基相信，虛擬銀行發展空間龐大，可參考外國的營運模式拓展新服務，如美國有虛擬銀行跟眾籌平台合作，為未開發的新產品處理網上所得的資金，「以區塊鏈和人工智能做認證，平台持續跟進產品開發進度，適時才發放研發經費。」



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦指，虛擬銀行可協助客戶分析其財務數據，為其度身訂造投資理財工具。隨着電子支付愈趨普及，他認為虛擬銀行日後更可與電子錢包合作。現時電子支付工具只有儲值和支付兩項功能，若能與虛銀連接，便可將款項用於投資、買保險等「一條龍」服務。



外界憧憬虛擬銀行的發展潛力，惟經濟學家關焯照認為，傳統銀行亦有能力提供虛擬銀行的服務，而且前者的電子化程度已愈趨提高，港人不應過度「神化」虛銀。



