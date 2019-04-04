繪山水融合東西風格聽障畫家畫出彩虹

聽障畫家高楠以結合中西風格見稱，憑山水畫在畫壇佔一席位。他小時候患病導致聽障，幸父母發現他的才華，悉心栽培，讓他打下了堅實的藝術根基。他總結畫畫最重要是「三多」——多寫生、多動腦和多觀察，近年教導學生習畫亦然。其經歷促使令他在港期間參與工作坊，教導一批身體障礙學生，希望未來出現第二個他。



記者：李俊儀 攝影：褚樂琪



關注香港畫壇的人，都會聽過高楠的名字，甚至看過他的畫展。高楠一九六三出生於四川成都，一九九四年來港定居，其畫風中西結合，集百家之大成，既繼承了國畫傳統，又吸收了西洋畫、浮雕等創作方式的元素。他喜歡寫生，足跡遍佈國內外自然風光，又曾在西班牙等地舉行畫展，作品獲美國、法國、日本等地的收藏家收藏，近年亦繪畫了不少香港景色。



父母悉心栽培 師從名家



現時高楠留在香港時間較多，不但多了很多與香港有關的作品，也多了很多並非畫作的藝術品誕生，陶瓷、酒樽、布匹都是他創作的地方。如此扎實的功底，皆因他有一對體貼的父母。



高楠三歲時因病失去聽力，皆為知識份子的父母沒嫌棄他，因不忍他未來或要從事粗重工作，發現其畫畫天賦後，就帶他拜師學畫，曾師從不少名家，包括岑學恭、羅次冰及牟康華等。



自幼失聰，在常人眼中他失去了很多，但他絲毫不覺，認為失去聽力對自己的創作沒有任何影響。亦因如此，高楠教導學生的不只是畫畫技巧，亦包括看待人生的態度。他認為一個人的心境會直接反應在畫中，心境開朗，作品自然令人愉悅，這也是他的畫作通常色彩明艷的原因所在。他生性樂觀，在採訪過程中笑容不斷，雖未能言語，一直通過手語表達自己。高楠回想了好一會，才想起自己青年時期曾一度意志消沉，但某一天看見一個健全的人不開心，醒覺其實開心與否和是否健全，並無關係，健全也可以不開心。



對於創作，他總結出了「三多」，分別是多寫生、多動腦和多觀察。他背包中一定會有素描本和筆，那怕在等待朋友的短短十來分鐘，也會拿出素描本描繪身邊景象。他自覺將眼看的景象在平面表達出來，是畫畫中最難的部份，所以一定要多動腦。多觀察是為了更仔細，他在受訪時興致勃勃地展示自己的手稿，其中一幅就是他在地鐵中的隨筆，畫中的女生「剪刀腳」站着玩手機，站立時兩腿的一緊一鬆，簡單幾筆就躍於紙上。高楠表示這是活生生的例子，如果單靠自己的想像，不觀察是畫不出來的。



工作坊教殘疾人士作畫



西方電影《露西》中有一句發人深省的話，「生命的唯一的目標是將所學流傳」。或許就是類似的使命，顯能創作有限公司舉辦的顯能工作坊，由高楠出任導師，以「特殊藝術。薪傳。育成」為使命，為殘疾人士提供藝術及設計訓練，讓他們可稱為積極開創者，並以藝術創作營生。高楠雖然並非長駐，但亦對教育一事很上心，甚至主動帶學生外出寫生。最近高楠還在中環士丹頓街三十五號地下舉辦「期間限定畫廊」，一直至本月三十日。







