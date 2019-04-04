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﻿中年漢涉圖姦女童今提堂

2019-04-04 列印
　　警方拘捕一名男子，涉嫌企圖強姦一名女童。警方表示，本周一傍晚六時許，有市民報警指，一名男子在南昌街截停一名女童及企圖強姦，幸女事主反抗，色魔事敗逃去。警員接報到場，經與途人合力追截後，在巴域街發現涉案四十歲姓周可疑色魔，警員制服他時遇反抗，一名警員手部受傷，但仍將其制服及拘捕。警方調查後，昨日控告周一項企圖強姦罪及一項襲警罪，今日在西九龍裁判法院提堂。
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