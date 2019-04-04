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﻿四成幼童﻿﻿日花句鐘看屏幕﻿

2019-04-04 列印
■民主思路調查發現四成幼兒日花逾1小時看電子屏幕，倡加設教顧合一幼兒中心。
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　　幼兒無「電子奶嘴」不歡，家長不理，隨時影響子女正常成長。一項調查發現，接近四成幼兒每天長期時間使用電子屏幕，主要是家長容許子女以手機上網消磨時間。組織倡議政府開設立教導和照顧合一的幼兒中心，以彌補對過份使用「電子奶嘴」下一代的輔導不足。

　　民主思路「社區實驗室」調查發現， 近四成幼兒每日看電子屏幕一小時或以上。註冊視光師苗延泰指，幼兒長期時間使用電子屏幕，會影響眼睛的正常發育，容易造成近視、散光等視力問題。而註冊心理學家程衞強指，長期使用電子產品，令小孩沉迷虛擬世界，一旦脫離顯得情緒不安，使他們不懂與人溝通。

　　另外，調查亦發現，甚少家長選擇參加區內幼兒中心活動，來減少幼兒沉迷於電子屏幕。組織倡議每一個區應該設立一所教導與照顧合一的幼兒所，教導幼兒社交技巧。



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