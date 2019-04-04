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新世界辦比賽吸人才 電梯簡報推銷好橋

2019-04-04 列印
■參賽者施渾身解數突圍。
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　　新世界發展今年連續第二年舉辦A. Entrepreneur Adventure Programme，以「新世界生態圈」 為主題，透過一個結合黑客馬拉松及其他創新元素的比賽，招攬有潛質的人才，同時亦公開徵求能夠為集團增值的絕世好橋。

　　今年共吸引約三百五十位人士報名，參加者透過多個回合，當中包括以電梯簡報去推銷構思，即時與其他參加者組隊合作並開發他們的商業構思，最後再向由新世界發展的內部企業家、創新企業的領袖及業界著名初創企業家組成的十人評判團，力銷自己隊伍的構思。最終由六位年輕人組成的隊伍憑着healthcare integrated IoT platform項目捧走冠軍，獲得港幣五萬元獎金。當中值得一提的是得獎隊伍的隊員來自不同的背景，包括學生、在職專業人士及初創創業家等。



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