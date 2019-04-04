新世界辦比賽吸人才 電梯簡報推銷好橋

明年是選舉之年，不但台灣選總統，美國亦進行總統大選。猶記得四年前，特朗普競選總統之時，我與一位美國官員聊天，問起當時看似瘋狂右傾的候選人特朗普，如果當選美國總統，美國政策會有何改變？該官員當堂「O晒嘴」，顯然完全不相信特朗普會當選。事後證明，一個遠在太平洋彼岸的異地人，對黑天鵝的預感，比局內人更準確。 明年美國大選又到，民主、共和兩黨初選亦即將展開。民調顯示，美國喜歡和討厭特朗普的人數各佔一半。討厭特朗普的人，當然不希望他能夠連任，不過，特朗普連任的機會，比這些人的想像中高得多。 光看歷史數據，多數現任美國總統都可以連任。在任總統有很大優勢，既為人民熟悉，又有四年時間去運用...

2019-04-04