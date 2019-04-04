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團體倡藉西北發展 加強濕地保育管理

2019-04-04 列印
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　　就《頭條日報》三月二十九日之報道——「環團倡收回荒廢魚塘活化﻿以增建屋地積比交換土地」，香港濕地保育協會有以下回應：

　　本會宗旨是保育濕地，亦思考怎樣將荒廢私人魚塘妥善管理，以提升生態及社會價值。有鑑於后海灣多個漁塘被荒廢，引致外來植物入侵、水體消失，對水鳥承載力下降，一些更被填平，我們認為必須保育和積極管理后海灣濕地保育區內的魚塘。后海灣很多魚塘屬私人土地，因此本會建議在提升濕地保育區的生態價值為前提，考慮在新界西北的棕地和閒置土地的發展提高發展密度，當中包括濕地緩衝區及以外地方，換取濕地保育區內私人魚塘作為保育管理和傳統養魚業操作，令環境、社會和經濟同時得益，達至真正的可持續發展。

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