﻿不獲政府續牌交槍械 ﻿ ﻿野豬狩獵隊功成身退﻿

野豬狩獵隊「攞正牌」藏槍，彈指之間可決定野豬生死，受千夫所指。活在罵名下的狩獵隊員，共三十多人，有醫生、律師、退休警察及商人，他們雖應政府命令出動，但車費、子彈費，卻無分毫公帑資助。狩獵隊隊長楊佳權及陳更（見圖），見證狩獵隊由應村民要求而組成，到最近在爭議聲下解散。



香港只有兩隊野豬狩獵隊，隊員三十多人，操野豬生殺權。楊佳權及陳分別是大埔及西貢的狩獵隊隊長。記者聯絡兩人訪問，陳更無任歡迎，楊佳權雖婉拒拍攝，卻願分享狩獵隊前世今生。



說到出名，楊佳權○六年在葵涌醫院對開山頭，三槍殺三豬，引來傳媒追訪，更揭露他曾任飛虎隊狙擊手，「我們不隨便殺豬，大肚的不殺，只殺七八十公斤大豬。」楊佳權擔任大埔野豬狩獵隊隊長後，要求隊員開槍須命中頭部，一擊斃命，「不少隊員是用鳥槍，殺傷力不足，距離太遠只會打中，不能打死。」 喜愛交朋結友的陳更，過去不時收到求助電話，請求狩獵隊出動，每次他都要解釋，狩獵隊須在漁護署接獲投訴後，才可派隊員到場視察，發現野豬行蹤後，隊長方可制定行動方案。



為何政府接到投訴，要交由民間野豬狩獵隊行動？狩獵隊八一年成立，楊佳權八三年加入，他憶述於八○年，時任港督麥理浩「收槍」，禁止民間狩獵或捕殺野生動物後，某日港督巡村，有新界村民求助，表示野豬為患，農作物被吃清光。麥理浩於是促成首支民間狩獵隊。直至○三年，警方高層認為管理野豬屬漁護署工作，於是收起人手，狩獵隊隊員需研究安全知識，隊長更要考牌。



槍牌保險需自費



楊佳權當時已為隊長，他不滿警方撒手不理，一度「罷工」兩年，直至○五年再次出山。一次出山後，他騎虎難下，但這位飛虎狙擊手，其後遭村民指責辦事不力，「野豬已食飽離開，現在來有甚麼用？」其實楊佳權也想盡快趕到，但由投訴到出動，關卡重重，隨時花費一個月，而且他們的行動範圍，只可在投訴人位置的方圓一公里內，「野豬在村口出沒，到我們來到已經去了村尾，但因為距離超過一公里，除非野豬走回來，否則我們不可以行動。」



狙擊手一旦不獲准開槍，縱槍法如神也得物無所用，近年認為狩獵隊無用的，還有關注動物權益人士。狩獵隊在爭議聲下，兩年未有出動，最近楊佳權獲漁護署電話通知，狩獵牌在上月底到期後將不再續發，他即交出子彈槍管。這兩年，陳更眼見野豬數量愈來愈多，過去並無野豬蹤跡的港島，相信已有野豬落地生根，求助電話於是愈接愈多，直至他交出狩獵牌，終放下心頭大石。 狩獵隊要自備槍械，槍牌及保險均要自費，陳更表示，不少隊員續牌後方獲悉政府決定，卻礙於法例規定，必須趕在狩獵牌到期前交還槍械，否則會被視作非法藏械，屬刑事罪行。



