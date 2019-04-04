慈山寺佛教博物館藏逾百佛像手抄經

由李嘉誠基金會累計捐款逾三十億元興建的大埔慈山寺，三年前展開擴建工程，在七十米高的觀音像下，增設全港唯一以佛教藝術為展覽主題的博物館。上星期博物館舉行開光典禮，並將於五月一日起免費開放予公眾預約參觀。新一期《東周刊》報道，這所佔地二萬四千平方呎的博物館，收藏四十三卷敦煌手抄經，以及來自世界各地超過一百尊佛菩薩，部份佛雕更有逾千年歷史；展品由李嘉誠及其基金會捐獻，或由基金會直接出資購藏，以供慈山寺永久保存及展出。







上周三，慈山寺舉行「開光典禮暨佛教藝術博物館啟用儀式」，慈山寺住持洞鈜大和尚，聯同功德主李嘉誠偕同兒子李澤鉅及李澤楷、特首林鄭月娥、中聯辦主任王志民、中國佛教協會副會長明生大和尚及香港佛教聯合會會長寬運大和尚，主禮剪綵儀式。



去年退休後全心投入基金會工作的李嘉誠致辭時，引用自己很喜歡的《金剛經》偈語「一切有為法，如夢幻泡影」，其深層意義是以無執的出世精神，化為積極的入世行動。他又認為立身處世是一門藝術，如何共同前進是艱難的問題，希望慈山寺能為反思和探求的心提供空間，讓大家各自尋求答案。



據《東周刊》報道，他特別提到建寺過程中，獲不同界別人士參與，他們斐然專業的精神顯出佛教中的「八正道」：「正見正思惟，正語正業、正命正精進、正念正定」，與香港精神的承傳相應，亦是香港故事的中流砥柱。



李嘉誠捐贈珍貴藏品



在一五年落成並對外開放的慈山寺，由李嘉誠基金會累計捐款超過三十億元興建，至今已接待近一百萬人次。早在十多年前籌建慈山寺時已蘊釀開設博物館，最終在三年前向城規會申請，在寺內地標建築、七十米高的觀音像下，加建全港唯一以佛教藝術為展覽主題的博物館。



這所佔地二萬四千平方呎的博物館，共有兩層，上層是暫不作公眾開放的展覽區，下層是用於講學和佛法教育的活動室及博物館。館內擺放超過一百尊佛菩薩，以及四十三卷敦煌手抄經；藏品是由李嘉誠及其基金會捐獻，或由基金會直接出資購藏，以供慈山寺永久保存及展出，免費讓公眾預約參觀。



博物館內重點收藏，是四十三卷輪流展出的敦煌手抄經。該批製作於四至十世紀的手抄經，反映數百年來不同文化及時期的書法風格轉變。根據館方資料，該批古代手抄經，據信是由日本京都西本願寺所贊助的大谷光瑞探險隊，在敦煌及吐魯番地區考察時搜集，應於上世紀三十年代左右在日本彙集而成。其中在五月率先展出的手抄經，包括唐代高僧玄奘法師所譯出的《大般若波羅蜜多經》，更有一千六百年前東晉年間留下的《道行般若經》早期譯本。



身兼港大饒宗頤學術館藝術顧問、中大佛學研究文學碩士課程客座教授的駱慧瑛，盛讚慈山寺博物館就連擺放展品位置也費盡心思，根據佛門階級設計參觀流程，門口首區為天王、護法，內進是羅漢、弟子，之後是菩薩，最後壓軸為諸佛，「觀賞者依循預設的流程，一步一步升級，反思佛教義理中修行以至最後涅槃的終極目標，更加可視欣賞過程為一次禪修。」



除此之外，館方亦不惜工本做好硬件配套。駱慧瑛說：「博物館用的是極透光的頂級玻璃，就如不存在，完全不會反光，令觀賞者可以無障礙地觀賞展品。這種玻璃一般只在國家級的大型博物館才會選用。」



