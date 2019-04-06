﻿Selfie慘劇又一宗 墮梧桐寨30米瀑布底 菲女爆頭亡

旅遊崖邊自拍又出事！一名在財務公司工作的菲律賓年輕女子魂斷大埔梧桐寨瀑布。女事主趁昨日假期與五名友人往大埔梧桐寨行山，觀賞瀑布期間，她疑在主瀑頂的散髮瀑冒險步出封鎖線外，崖邊取景自拍，失足直墮約三十米下的水潭重傷昏迷。在場人士發現並報警，她由直升機送院，最終傷重不治。



墮崖死亡女事主二十五歲，菲律賓籍，據悉，她生前在一家財務公司任職客戶服務部。消息稱，昨天清明節假期，女事主相約胞妹及朋友共兩男四女到大埔梧桐寨行山，一行人昨晨九時許集合後出發。至上午約十一時三十分，他們途至梧桐寨瀑布約三十米高的主瀑頂的散髮瀑，各人稍息，並各自在瀑布附近取景拍攝。



意外現場為散髮瀑，旁有鐵鏈及告示牌，警告遊客崖邊危險，不可攀越圍欄及越過鐵鏈。消息稱，當時女事主見現場瀑布流水景色美麗，獨自步至近崖邊拿起手機自拍，其間疑冒險越過鐵鏈站崖邊石塊時，因濕滑不慎跣腳失足直墮崖下。



疑崖邊跨越鐵鏈



同行友人突然聞其慘叫聲，回望向瀑布時，卻不見事主蹤影，探頭張望，卻發現她已直墮崖下水潭，大驚報警；在場其他行山人士亦發現女事主重傷昏迷，亦報警求助。消防、警察及政府飛行服務隊人員到場搜救，現場消息稱，女事主被發現時前額凹陷重創。救援人員為其初步治理後，由政府飛行服務隊直升機送往屯門醫院搶救，傷者抵院時證實傷重死亡。同行友人聞噩耗均十分傷心。



意外發生時，有行山人士拍得傷者倒臥水潭石灘的片段，片段中，事主墮崖位置為梧桐寨的主瀑下，當時昏迷，疑已被人從水潭中拉回潭邊淺水處，被人用以粉紅色風褸蓋着身體。救護人員其後到場為傷者急救，並放上拯救用抬牀。



警員事後在現場調查，以及向死者的同行友人詢問經過，調查後相信事件無可疑，列有人意外墮崖處理，並通知死者的家人。



梧桐寨位於大埔之西南部，不少範圍被劃入大帽山郊野公園，當中的梧桐寨石澗被譽為香港九大石澗之一，它由四條瀑布構成，分別為井底瀑、中瀑、主瀑及散髮瀑，主瀑高度約三十米，是梧桐寨瀑布中最高。梧桐寨每年夏天均吸引不少遊人到來遊山玩水。