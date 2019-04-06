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海毛蟲襲荃灣泳灘 小朋友好奇易刺傷

2019-04-06 列印
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　　香港政府拯溺員總工會表示，近日在荃灣區幾個泳灘發現少量海毛蟲，受影響泳灘包括釣魚灣、海美灣、麗都灣、更新灣及近水灣泳灘。工會呼籲，市民下水時，需特別照顧小孩，避免嘗試捕捉海毛蟲。

　　工會指出，海毛蟲通常按季節在沿岸聚集，甚少主動攻擊泳客，大部份海毛蟲令泳客受傷的個案，都為小朋友出於好奇嘗試捕捉海毛蟲，或不小心踩到而被刺傷。有專家指出，若不幸被海毛蟲刺傷，不要自行拔除尖刺，因尖刺容易折斷留在身體，傷口更難處理，建議傷者找駐場救生員求助。

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