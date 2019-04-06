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28公屋停車場下月起加租12.6%

2019-04-06 列印
　　基滙資本轄下的二十八個公共屋邨停車場，由五月一日起上調所屬停車場租金約百分之十二點六。公司表示，考慮停車場使用率飽和，市場狀況、營運成本、維修與改善設施等支出後，決定調整收費。公司表示，為顧及殘疾人士的需要，殘疾人士車位的租金，將會連續兩年凍結；而考慮到貨車及電單車等商用車輛大多是「搵食車」，故調整幅度約百分之六，幅度較私家車少一半。

　　公司又指，未來預算投資超過四千萬元，改善停車場設施，包括提升照明系統、加強保安措施、改善停車場指示及硬件維修等。



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