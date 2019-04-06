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六架古董車燒毀 損失數百萬

2019-04-06 列印
■其中一架古董車被燒毀。
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　　上水粉錦公路唐公嶺發生車房火警，多輛古董車被燒毀。昨凌晨一時許，車房突然起火及傳出爆炸聲，村民發現報警。消防到場時，車房火勢猛烈，迅即開喉撲救，約一小時救熄火警，一名老婦走火時腳部輕傷，敷治後拒絕送院。

　　消防救熄火警調查後，相信火警因有電線短路漏電引起並無可疑，但車房內共有十六輛車被燒毀，部份為客人交車房維修。據車房東主表示，當中有六輛古董車被燒毀，損失逾數百萬元。

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