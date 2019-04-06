郊野公園垃圾桶改裝防野豬覓食

為減少野豬及猴子等野生動物覓食垃圾造成滋擾問題，漁護署及食環署等部門研究改善措施。漁護署在郊野公園燒烤場設立密封的腳踏式垃圾桶，防止野豬翻開垃圾桶覓食，而食環署則在部份地區加固垃圾桶，又在垃圾收集站加裝閘門或圍牆及改用防止野生動物滋擾的廢屑箱。



漁護署呼籲市民不要餵飼野豬，因為會令牠們失去覓食本能，亦會引致環境衞生問題。漁護署又指，會加強教育市民，包括在一些郊野公園派傳單、舉辦生態教育活動及導賞團等，推廣不要餵飼野生動物的信息。據《野生動物保護條例》，金山、獅子山及城門郊野公園等地被列為禁餵區，違例最高可被罰一萬元。



漁護署一七年推出野豬捕捉及避孕／搬遷先導計劃，截至今年三月，已進行四十五次行動，捕獲一百六十六頭野豬。



