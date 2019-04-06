畏妻責備出下策 賭仔輸薪金虛報遭毆劫

爛賭漢輸掉薪金恐被妻責備，虛報遇劫被捕！一名二十三歲男子，昨晨在沙田頭新村報警，聲稱遭獨行賊截劫，搶去身上一個內有八千元現金的銀包，劫案中他被人打傷。警方到場調查期間，揭發事主虛報劫案將其拘捕。



昨日清晨五時許，警方接獲一名二十三歲姓陳男子報警，聲稱在返家途至豐石街沙田頭新村的村內小徑時，遇一名賊人截停打劫，其間遭賊人揮拳襲擊打傷前額，並搶走內有八千元的銀包逃去。



警方到場，事主現場接受救護員敷治後拒絕送院。調查期間，警員在事主身上尋回其報稱被搶走的銀包，發現他前言不對後語，口供有矛盾，警誡下陳承認報假案，未有被劫。他向警員表示，因為他賭錢輸掉薪金，沒有家用給妻子遂虛報。據悉，被捕男子報稱運輸工人。



