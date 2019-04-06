衛署籲市民常做體能活動

踏入效力多蒙特第七季，廿九歲隊長馬高列奧斯坦言自己已儼如老將，但今季擺脫傷病，獲主帥法華利安排改任進攻中場踢出第二春，還造就身旁十八歲左翼查頓辛祖爆發領軍高踞德甲榜首。為力爭職業生涯首個聯賽錦標，此子今晚「冠軍戰」勢率後輩作客擊敗次席的拜仁慕尼黑，捧客勝！（Now670、有線611、651台、Fox+周日凌晨0:30直播） 一二年加盟，今季已是二十九歲的列奧斯效力多蒙特第七季，但眼見身邊的隊友是十八歲的查頓辛祖等新星，也只得認老。他笑言：「我已是老將，或許職業生涯只餘下四年。」 列奧斯攻中大解放 列奧斯過往數季遭受十字韌帶重創等傷患，未嘗領軍奪得德甲錦標，但今季成功擺脫傷患...

2019-04-06