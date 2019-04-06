  • 2019年4月6日 星期六
  • 27º
  • 69%
熱門： 復仇者4首映雞寶阿Sa銘禧

日報新聞 > 港聞

衛署籲市民常做體能活動

2019-04-06 列印
　　今日是世界體能活動日，衛生署呼籲市民恒常做體能活動，實踐健康生活，防控非傳染病。衛生署指出，體能活動不足是引致非傳染病的首要行為風險因素之一。根據學生健康服務中心二○一七至一八學年健康評估數據，本港中小學生體能活動不足比率達百分之九十四。

　　世界衛生組織估計，超過兩成的乳癌、大腸癌、糖尿病和大約三成的缺血性心臟病，主要因缺乏體能活動所致。世衛建議五歲以上兒童和十七歲或以下青少年，每日進行至少六十分鐘中等至劇烈強度的體能活動，成年人則每周宜進行至少一百五十分鐘中等強度的體能活動。

　　衛生署指出，在日常生活中，市民可隨時隨地做體能活動，例如坐交通工具可早一、兩個站下車，步行到目的地；多走樓梯，或抹地、洗浴缸、洗車等家務亦屬體能活動。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd