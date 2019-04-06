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特朗普：中美四周內達成貿協

2019-04-06 列印
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　　中美於華盛頓展開第九輪貿易磋商，美國總統特朗普（圖右）本月四日在白宮會見國務院副總理劉鶴（圖左），今次特朗普坐在辦公桌後，劉鶴坐在他旁邊。會前兩人會見記者，特朗普稱雙方「非常接近達成貿易協議」，預料四周內有結果。

  特朗普稱若達成協議，將與國家主席習近平舉行峰會，形容中美關係處於歷史高水平。他稱雙方在關稅和竊取知識產權上仍有爭議，劉鶴同意並表示：「因為你直接介入，令我們有很大進展。」

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