桑搏東亞賽為港爭光 懲教助理公餘授武德

任職懲教署習柔道的高手，憑藉深厚武功，在糅合了柔道技巧的桑搏（俄羅斯擒拿術）賽事奪取獎牌，為港爭光，更開班教武授德，讓學徒提升自我、貢獻社會。該「懲教武者」的處世格言，貫徹了柔道核心思想：「精力善用，自他共榮。」



「柔道不是傷人武功，是自保方法。」四十歲的連敬峰任職懲教署二級懲教助理，他同時以柔道教練身份，在東涌一所體育館教授三至十二歲徒弟。他一絲不苛地審視禮節，例如檢查各人穿着柔道袍方式是否正確，又提醒比試前後均要鞠躬敬禮。檢查完畢，他透露其學生須先學習禮儀，才可學護身技術，最後才能學攻擊，目的是讓他們懂得謙遜忍讓：「要學懂始於禮，止於禮，才可避免利用柔道做壞事。」



難忘年少無知屢動粗



致力培育後輩、以禮授武的連敬峰，「武林故事」始於他入讀中學不久，想當年校內欺凌問題嚴重，他不時成為同學「練武」對象，升中二看到好友學柔道後，沒再被欺負，於是仿效苦練，並定期參與正東柔道會的升級試，成為「黑帶三段」高手。



曾在多個懲教院所工作的連敬峰，目前被派駐塘福懲教所，主要工作為押解及看守囚犯，他憶述○五年該院所爆發「監獄風雲」，本地、內地與外籍三派近百名囚犯疑因清潔分工爭執，不久便發生混戰，他獲悉後與同袍成功隔離始作俑者，並施放胡椒噴霧控制場面。



「懲教署是和諧大家庭，對員工發展給予支援。」作為懲教署一員，連敬峰除了管教囚犯，希望對方改過自新外，也不忘鍛煉武功，近年獲悉糅合了柔道的武術桑搏（Sambo）（編按：俄羅斯擒拿術）日漸盛行，於是拜師學藝，去年獲選為香港代表隊一員，參與東亞桑搏錦標賽（上圖），喜獲男子公開組五十七公斤銀牌，此後退出比賽：「三十九歲獲得獎牌，夢想已成，訓練新人是日後目標。」



荃灣及大嶼山授武



「懲教武者」心願，獲署方支持，一四年准以私人身份擔任柔道教練，教荃灣區少年警訊成員，及在大嶼山區教導兒童學員，翌年更創立陣內流體育會，「希望仿效柔道創始人嘉納治五郎的宏願，令學員通過學習柔道，貢獻世界。」



教武授德五年，連敬峰說徒弟功力日增，其體育會曾獲「香港警察柔道會邀請賽」全場總冠軍，跟隨學武多年的長女連靖桐也多番獲獎，在本月舉行的「兩岸暨港澳地區柔道邀請賽」，獲得女子少年A組五十七公斤級別的季軍。他期望，未來繼續教授柔道和「禮」的精神，冀學子裝備自己，貢獻社群。



