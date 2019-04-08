﻿Ｏ記警長查案結緣 一路扶持 昔日菲人質慘劇遺孤 今變新紥師姐

日前黃竹坑警察訓練學院迎來新一批學警，當中有一位笑容甜美的女生，她是馬尼拉人質慘劇的倖存者——汪綽瑤，當年雙親死於菲律賓警魔槍下，但她沒有放棄自己的人生，立志做記者，跑新聞幾年之後，改變人生軌道，投身警界。原來慘劇發生之後，她遇上了「警界天使」——當年參與調查人質案的O記警長。他一直關心綽瑤姊弟，以生命影響生命，令綽瑤長大後決心維護法紀。



近日警界瘋傳一張照片，相中女學警汪綽瑤，其父母九年前馬尼拉人質事件中不幸身亡。照片拍攝當日，是警察學堂開學日，當年的小孤雛，今天變成未來的警花，令不少警界中人心頭一暖，站在她身旁的男子，正是一直關注她成長的O記警署警長張湧。



二○一○年馬尼拉人質事件，引起七百萬港人的傷痛，當年倖存的汪綽瑤只有十五歲，性格堅強，她在馬尼拉醫院被窩裏接受香港記者採訪，情景很多人仍歷歷在目。事發後一年，香港法院召開死因庭，很多人勸喻綽瑤不要出庭作供，以免勾起傷痛回憶，她為了公義，堅持上庭。



經歷傷痛，令汪綽瑤決心追求公義，當年讀中六的綽瑤，立志當記者。她二○一二年考入樹仁大學新聞系，一六年入職一份免費報章當港聞記者，專注警界新聞。她關注警界，與她遇上一名「警界天使」有關，他就是當年任職O記警長的張湧。張獲委派調查馬尼拉人質事件，親赴當地蒐證，並與汪綽瑤結緣。



姊弟受感動返教會



姊弟回港後，與姑媽及表哥同住，學校及社署一直跟進照顧。某天，前特首曾蔭權會見兩名小孤雛，弟弟向曾透露：「有一位警察叔叔經常來我家教我們姊弟做功課。」特首致電警務處處長打聽，原來他是張湧，細問下發現，案件結束後，張湧仍關注姊弟，其後他獲頒「指揮官嘉許狀」表揚，成為警界窩心事件。



一名警官說：「張湧是虔誠教徒，常帶汪氏姊弟及其他年輕人往教會；他更用個人時間及心血教導年輕人，非常低調。」他工作表現卓越，兩度獲頒「花雞繩」（處長嘉許），已由警長升任警署警長。綽瑤受他鼓勵，成功考入警隊，她將接受為期二十七個星期的警員訓練，預期十一月畢業，以另一種方式去伸張公義。