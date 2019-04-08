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﻿馬尼拉市府當年失誤 被抨害死港旅團

2019-04-08 列印
　　二○一○年八月二十三日，康泰旅行社一團二十三人途經馬尼拉國父黎剎紀念公園，已革職菲律賓警員門多薩持M16突擊步槍，突然騎劫該團的旅遊巴，挾持人質，要求當局准其復職。馬尼拉政府反應遲援，兇徒威脅開槍殺人；當地特警強攻表現拙劣，最終導致八名港人死亡，另七名港人受傷，槍手門多薩被擊斃。菲警的營救手法引起全球指責，惟時任菲律賓總統阿基諾三世一直不肯道歉。

　　香港全城鬧爆菲律賓政府，港府對菲律賓列出黑色旅遊警告級別，引起外交事件。其後，香港警方獲特別批准介入調查，至二○一四年馬尼拉市市長埃斯特拉達來港，就事件向死者家屬及傷者道歉，並提出賠償方案。直至去年，菲律賓總統杜特爾特就事件正式道歉，並表示希望慘劇不再發生。

　　當年，汪綽瑤一家五口，包括弟弟、父母和姨媽一起去菲律賓旅遊，結果只有她和弟弟保命回港。性格較內向的弟弟升讀商科副學士，在學校擔任學生領袖服務同學。
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