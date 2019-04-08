﻿食麻辣火鍋胃痛多天﻿﻿ 36歲社工猝逝遺妻女﻿

死者姓陳，三十六歲，人稱阿興，洋名Steven，為一名註冊社工。據悉，他在上水的新家園協會工作，協助新移民及少數族裔人士解決生活上困難。姓洪妻子表示，丈夫喜歡吃麻辣火鍋，上月三十日丈夫與友人吃麻辣火鍋返家後稱胃痛不適，上周一和周二請假無法上班。看醫生後未發現有異樣，周三上班半天後仍感胃部不適再請病假，由於其身體一向壯健，故未為意有嚴重身體毛病。
至前晚九時許，陳吃罷晚飯坐家中看電視期間，胃部又突感不適，還以為是吃火鍋未完全康復，陳妻見丈夫表情痛楚，問他何處不適時，陳只以手摸一摸腹部附近位置，未幾即昏迷。救護員接陳妻報警趕至將事主送院，惜返魂乏術。警員調查後初步不排除事主心臟病發猝死，案件無可疑，但真正死因有待法醫官稍後剖屍後確定。
死者生前與父母、三十二歲妻子及一名六歲女兒，一家五口同住環翠邨福翠樓一單位。陳妻稱，她任職幼稚園教師，丈夫為家庭經濟支柱，十分孝順及顧家，現時突然去世，日後經濟頓成問題。陳妻事後在丈夫的facebook上發貼文，公佈丈夫死訊。多名親友紛紛留言，着陳妻好好保重及照顧好小朋友及安慰。
疑心血管疾病發作
心臟專科醫生何鴻光稱，今次猝死事主可能是心臟病等心血管疾病發作。心臟病發初時，一般只是胸口或背脊疼痛，但因身體內神經分佈不同，有可能受神經折射影響，而有感到近胃部痛楚，被人誤以為消化不良引起胃痛，故市民若平日沒有胃病，卻突然出現胃痛，切勿掉以輕心，有機會是心臟病發作，應及時入院檢查。