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﻿覆檢未驗出體內含大麻 屯院副顧問醫生獲釋

2019-04-08 列印
■第二次尿液測試報告顯示，四十八歲姓甄副顧問醫生體內沒有大麻成份。警方發言人其後證實，被捕男子已獲暫時釋放。
■屯門醫院發言人指出，有關醫生現時休假。
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        屯門醫院急症科一名四十八歲姓甄副顧問醫生，早前懷疑當值期間吸食大麻被警方拘捕。消息稱，該名男醫生第二次化驗時體內並無驗出大麻成份，獲警方無條件釋放。警方發言人其後證實，被捕男子已獲暫時釋放，案件由屯門警區重案組繼續跟進調查。

        涉事的姓甄屯門醫院急症科副顧問醫生，上月初被發現當值期間擅離職守，醫護人員其後為他進行快速尿液測試，結果顯示懷疑含有大麻。警方上月接獲報案，指屯門醫院一名男醫護人員懷疑早前曾吸食毒品。警方經初步調查後，其後在田心區拘捕該名姓甄男子，涉嫌「吸食毒品」。

　　消息指，警方收到醫院第二次尿液測試報告，證實醫生體內驗不到有大麻成份，他已經無條件釋放。屯門醫院發言人指，有關醫生現時休假，該院會繼續配合警方調查。

現仍休假配合調查

　　警方發言人證實，被捕男子已獲暫時釋放，案件由屯門警區重案組繼續跟進調查。
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