  • 2019年4月8日 星期一
  • 25º
  • 84%
熱門： 瀑布墮斃胃痛棄養郭富城 針孔攝錄機

日報新聞 > 港聞

﻿瑪莎拉蒂撼翻的士三傷

2019-04-08 列印
■意外中瑪莎拉蒂車頭嚴重損毀。
■的士被撞至翻側。
Previous Next

        昨凌晨零時許，二十七歲姓黃男子，駕駛一輛瑪莎拉蒂名貴跑車，沿連翔道向美孚行駛。跑車駛至港鐵南昌站對開時，一輛載客的士疑突然切線至快線跑車前，司機見狀收掣不及，撞向的士尾部。

　　兩車相撞後，的士被撞至失控衝前約三十米，撞石壆、燈柱及路牌後，再反彈路中向左翻側，車上四十六歲姓譚司機，兩名分別三十一歲姓林及三十四歲姓彭女乘客被困車內受傷，報警後消防到場將三名傷者救出及送院，治療後無大礙。

　　意外中跑車車頭嚴重損毀，車頭蓋飛脫，安全氣袋彈出，姓黃跑車司機沒有受傷，事後在現場協助調查。兩司機事後均通過酒精呼氣測試，警方事後拖走兩車檢驗及調查意外原因。根據運輸署登記資料，肇事瑪莎拉蒂跑車○八年出廠，當時車價約一百六十六萬，由一家數碼公司登記，公司董事亦姓黃。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd