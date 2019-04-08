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﻿14歲女遭三女圍毆倒地傷

2019-04-08 列印
　　牛池灣發生女童遇襲受傷案，一名十四歲女童，在一屋邨對開空地遭三名女子圍毆倒地受傷，警方接途人報警趕至時，兇徒已逃去，遂將傷者送院，並調查女童遇襲原因。

　　被毆打受傷女童十四歲姓譚，前晚十時許，她在坪石邨黃石樓對開，遭三名女子拳打腳踢。女事主寡不敵眾頭部受傷倒地，有途人見狀報警。警員趕至時，涉案傷人的三名女子已逃去。警員一度在現場附近兜截並無發現，將被打傷女童送院，治理後無大礙。傷者稱不明何故遇襲，警方正聯絡其親人及了解其遇襲原因。
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