  • 2019年4月8日 星期一
  • 25º
  • 84%
熱門： 瀑布墮斃胃痛棄養郭富城 針孔攝錄機

日報新聞 > 港聞

《預算案》設林務基金 樹管人員須註冊

2019-04-08 列印
　　財政司司長陳茂波在網誌表示，今年《財政預算案》建議撥出二億元成立「城市林務發展基金」，目的是吸引更多青年人投身樹藝及園藝業，他認為這是一個新起步點，為日後引入樹木管理人員註冊制度鋪路。發展局將廣泛諮詢持份者，以制訂具體方案，推行各項新措施。

　　預算案撥出二億元成立「城市林務發展基金」，目的是培訓年輕人參與護樹工作，並建立專業化制度，以全面提升從業員專業水平，確保樹木管理質素。

　　陳茂波指出，基金會於四個範疇推出新措施，包括透過課程資助或獎學金等以鼓勵報讀；推展樹藝及園藝業學徒計劃，為剛入行人士提供津貼及在職培訓；舉辦國際城市林務研討會，提升本港從業員的專業知識及作業水平；加強官、商、民、學跨界別協作，推動更多社區參與的活動等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd