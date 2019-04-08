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為家事爭執 逆子毆傷老父被捕

2019-04-08 列印
　　八鄉發生逆子傷父倫常案。三十二歲姓鄧男子，前晚七時許，在粉錦公路橫台山散村一單位內，疑因家事與六十九歲父親發生口角，其間吵至激烈時，有人情緒激動，揮拳向對方施襲，鄧父不敵被毆傷腹部。

　　警員事後接報到場將受傷鄧父送院治療，調查期間傷者兒子疑拒絕合作，並與警員發生推撞，事後被警員合力制服，調查後，他涉嫌襲警及普通襲擊被捕帶署。

　　一名警員糾纏間胸部受傷，要召救護車送院治療；案件已交元朗警區刑事調查隊跟進。

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