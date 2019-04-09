﻿消委會點名譴責 四健身中心賤招 迫入會百萬買堂

投訴人包括無行為能力人士
被點名健身中心，三間在旺角，包括A Plus Fitness、S.M.L. Studio/T.I.A. Studio和Fitness Express Company Limited。另一間Legend Fight & Fitness則在銅鑼灣。
消委會揭露四間中心以二十五歲或以下的人士為對象，亦針對無行為能力人士，在他們感到人身安全受威脅下無奈就範，購下會籍，合共涉六百七十八萬元。由一七年至今年二月，消委會一共收到二百四十六宗投訴。
最離譜個案涉175萬
涉最高金額個案，於A Plus Fitness發生，投訴人為一名四十二歲患「腦白質病變」女士，她在職員慫恿下，四個月內共購入十五年會籍和一千零五十節私人教練課堂，職員更帶她往財務公司申請借貸數十萬元。
買禮券支付會籍費用
消委會狠批四間健身中心，竟帶客人往大型連鎖店購買禮券，以支付會籍費用；亦有人被要求轉錢至職員個人戶口，且不發收據，甚至連簽定合約副本亦欠奉。大部份受害人被拍下相片或影片，甚至簽下聲明，被迫稱自願，令追討極為艱難。消委會期望針對特定行業的法定冷靜期盡快出台，加強保障消費者。
民建聯議員周浩鼎表示，去年曾協助S.M.L. Studio一批苦主往海關報案，海關去年底拘捕數名涉事人，至今仍未檢控。他促請海關增派人手查案，並加強打擊。
被點名的健身中心
A Plus Fitness
旺角亞皆老街67-71號1樓
S.M.L. Studio/T.I.A. Studio
旺角彌敦道636號招商永隆銀行中心7樓701室
Fitness Express Company Limited
旺角彌敦道594-596號旺角新城11樓或彌敦道558-560號譽發廣場19樓
Legend Fight & Fitness
銅鑼灣羅素街8號7樓