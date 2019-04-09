﻿消委會點名譴責 四健身中心賤招 迫入會百萬買堂

無良健身中心呃客無所不用其極。消委會點名批評四間健身中心，涉及二百四十六宗投訴，指職員以威迫利誘手法促銷，合共搾取客人六百七十八萬元。最離譜的個案，涉及旺角A Plus Fitness，其職員慫恿一名女長期病患者購買十五年會籍和逾一千節私人教練課堂，涉一百七十五萬元。消委會營商手法及消費者投訴審查小組主席鄺祖盛指出，有職員拍下客人簽約短片，迫他們稱「自願」，令事主難以追討損失。



投訴人包括無行為能力人士



被點名健身中心，三間在旺角，包括A Plus Fitness、S.M.L. Studio/T.I.A. Studio和Fitness Express Company Limited。另一間Legend Fight & Fitness則在銅鑼灣。



消委會揭露四間中心以二十五歲或以下的人士為對象，亦針對無行為能力人士，在他們感到人身安全受威脅下無奈就範，購下會籍，合共涉六百七十八萬元。由一七年至今年二月，消委會一共收到二百四十六宗投訴。



最離譜個案涉175萬



涉最高金額個案，於A Plus Fitness發生，投訴人為一名四十二歲患「腦白質病變」女士，她在職員慫恿下，四個月內共購入十五年會籍和一千零五十節私人教練課堂，職員更帶她往財務公司申請借貸數十萬元。



買禮券支付會籍費用



消委會狠批四間健身中心，竟帶客人往大型連鎖店購買禮券，以支付會籍費用；亦有人被要求轉錢至職員個人戶口，且不發收據，甚至連簽定合約副本亦欠奉。大部份受害人被拍下相片或影片，甚至簽下聲明，被迫稱自願，令追討極為艱難。消委會期望針對特定行業的法定冷靜期盡快出台，加強保障消費者。



民建聯議員周浩鼎表示，去年曾協助S.M.L. Studio一批苦主往海關報案，海關去年底拘捕數名涉事人，至今仍未檢控。他促請海關增派人手查案，並加強打擊。



被點名的健身中心



A Plus Fitness



旺角亞皆老街67-71號1樓



S.M.L. Studio/T.I.A. Studio



旺角彌敦道636號招商永隆銀行中心7樓701室



Fitness Express Company Limited



旺角彌敦道594-596號旺角新城11樓或彌敦道558-560號譽發廣場19樓



Legend Fight & Fitness



銅鑼灣羅素街8號7樓