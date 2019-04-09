﻿私人協約及換地建丁屋﻿﻿ 高院裁定非傳統權益﻿

長洲覆核王郭卓堅向高等法院提請司法覆核，質疑丁權並非新界原居民的傳統權益，要求裁定丁屋政策違憲。高院昨天判決，指新界原居民在其私人土地申請「免費建屋牌照」建丁屋，屬合憲做法，但以私人協約或以換地批出的丁權則屬違憲。郭卓堅揚言會繼續上訴。



就這宗備受各界關注的司法覆核案件，高院法官周家明裁定，「免費建屋牌照」屬新界原居民傳統權益，即新界原居民在自己土地建丁屋的權利不受影響，但私人土地契約和土地交換則不屬傳統權益。如裁決生效，意味原居民將來只能以其私人土地向政府申請建屋牌照。任何於本案裁決前批出的小型屋宇批約，不會因法庭往後頒發的命令受影響。



僅私家地建丁屋合憲



原告方於去年十二月聆訊指，一九七二年起實施之丁屋政策，是殖民地政府之臨時政策，但政策從不受法例保障；又指丁屋政策只有成年男性新界原居民方可受惠，歧視女性，要求頒令屬違憲。



政府一方認為，建丁屋習慣在英政府租借新界前已有，英殖時獲相關法例認可；鄉議局則指，無必要追溯丁屋政策之歷史由來，因不知要追溯到多遠，但仍可追溯至英政府租借新界前，原居民享有的權益和習慣；又指從《基本法》起草階段文件可見，第四十條是為保留及保障新界原居民之前已有的合法傳統權益。



周官指，《基本法》第四十條旨在保障新界原居民權益，草委明知有部份傳統權益或帶有歧視成份會遭異議，才訂立此法，又指以「免費建屋牌照」批地做法建基於新界被租借前，政府允許將農地轉換為建屋用地的做法亦不受影響，故認為此屬原居民傳統權益。



至於私人協約批地，周官指，在英國租借新界前，新界鄉民均無權透過繳納地租或地稅以買地建屋，政府以何種形式批地，都不等如批地供鄉民在村內建屋，亦不認同私人協約批地帶來的權益，可追溯至租借新界以前；換地方面，判詞指政府和鄉議局皆未就此認真提出爭議，指此方式可追溯至原居民之傳統權益，周官亦認為不能追溯。



覆核王稱將上訴



郭卓堅稱會上訴：「法律面前人人平等，點解佢哋有丁屋，我哋都喺香港出世但點解冇丁屋？」



