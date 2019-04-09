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930公頃官地預留建丁屋 議員促釋出

2019-04-09 列印
　　發展局表示，過去十年的丁屋批約形式，以免費建屋牌照為主，約佔總數八至九成。以私人協約及換地方式批出的申請數目，過去兩年均不過百宗，其中去年逾六百五十宗個案中只有七十二宗屬此類別。

　　所謂「私人協約」，即原居民以優惠價向政府買地建丁屋；換地則是以私人土地向政府交換官地建丁屋。一二年七月，時任發展局長陳茂波推銷新界東北發展時，稱全港二千一百公頃政府住宅土地中，預留一千二百公頃地用作建丁屋。但本土研究社成員黃肇鴻指，扣除道路和斜坡等後，尚有約九百三十公頃可發展，或可釋放作其他用途。

　　民主黨尹兆堅則指，一八年仍有數十宗以私人協約或換地方式申興建丁屋，又指現在高院的判決，或會提供潛在的九百多公頃土地，供政府研究在丁屋以外，如何利用。

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