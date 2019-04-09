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美股中段跌145點

2019-04-09 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二六二七九點，跌一百四十五點；納指則報七九二三點，跌十四點。

　　滙控美國預託證券價格見六十六點六五港元，跌零點○五港元；騰訊則見三百八十點七三港元，升零點五三港元。紐約期金報每盎司一千三百零一點六美元，升六美元；紐約期油則報每桶六十四點○八美元，升一美元。

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