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掃蕩無良健身中心 海關拘14人

2019-04-09 列印
　　消委會昨日點名批評四間健身中心以不良促銷手法，威迫利誘客人購買會籍，並將當中十六宗個案交給海關調查，而有五十一名投訴人直接向海關舉報，另有兩宗個案轉交消費者法律訴訟基金處理。海關昨日同時公佈，於去年年底展代號為「龍捲風」的執法行動，專門打擊無良健身中心。

涉款114萬

　　海關表示，截至前日，他們接報經調查後採取行動，在三間位於油麻地及旺角的健身中心，合共拘捕十四人，包括兩名健身中心董事及十二名銷售人員，年齡介乎二十一至二十七歲，各人涉嫌對顧客施以具威嚇性的銷售手法，購買健身會籍，涉嫌違反《商品說明條例》，涉案健身服務合約總值約一百一十四萬元。現時十四人正保釋候查，而執法行動仍在繼續中。

　　海關提醒商戶必須遵守《商品說明條例》，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶，在決定購買任何服務前，切勿將身份證、信用卡或銀行提款卡交予銷售人員，以免被濫用。

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