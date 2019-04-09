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中國外交部：實況證明修例有需要

2019-04-09 列印
　　《逃犯條例》修訂將交由立法會內務委員會決定是否成立委員會審議。今次修例引起英、美關注，英國國會十四名跨黨派國會議員聯署動議，請英政府檢視修訂會否影響港英逃犯移交協議。美國國會一個委員會近日亦發聲明，認為修例損害香港聲譽，又批評內地刑事司法制度隨意拘留中國人和外國人，甚至強迫認罪。

　　中國外交部發言人陸慷昨日在例行記者會上表示，由於有現實情況證明有需要修訂《逃犯條例》，修例屬於港府內部事務，中方反對其他國家以此作文章，干涉中國內政。他指出，國務院港澳辦聯同外交部駐港特派員公署均表明，修例屬加強港府與其他地區及國家之間開展合作的必要措施。

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